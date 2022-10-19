تكلفتها الصحية باهظة.. 7 أعراض لا يجب تجاهلها

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حذر متخصصون من تجاهل أعراض مرضية، تظهر فجأة، وقد تتسبب في أمراض مستعصية، ونصحوا بضرورة مراقبة الظواهر والعلامات الصحية للجسم بشكل دائم.

وتكمن خطورة هذه الأعراض أو العلامات، إذا ما تم تجاهلها، في تسببها بحدوث مضاعفات قد تستدعي تدخلا جراحيا، أو علاج لفترات طويلة، حسب ما نقلته “نيويورك تايمز”، عن “مايو كلينيك”.

وهذه الأعراض هي:

1- ضيق التنفس المفاجئ

تشمل أسباب الضيق في النفَس داء الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرئوي والجلطة الدموية في الرئة (الانصمام الرئوي)، بالإضافة إلى مشكلات أخرى في القلب والرئة.

2- تغير عادات البراز

ويشمل ذلك برازا أسود اللون أو مصحوبا بدم، أو إسهالا أو إمساكا متواصلا، أو رغبة شديدة وغير مبررة للتبرز، حيث تشير التغيرات في عادات التبرز إلى الإصابة بعدوى بكتيرية – كالسلمونيلا – أو عدوى فيروسية أو طفيلية، حسب “القبس”.

3- الشبع المفاجئ وتغير عادات الأكل

ربما يكون سببا لحدوث ارتجاع المريء أو القرح الهضمية، خصوصاً إذا كان هذا الأمر مصحوبًا بالشعور بالغثيان والقيء والانتفاخ أو نقصان الوزن.

4- التغيرات السلوكية الشخصية

قد تكون صعوبة التركيز أو التوازن، أو الارتباك المفاجئ، أسبابا لبعض أنواع العدوى أو ضعف التغذية أو الحالات الصحية العقلية.

5- فقدان الوزن المفاجئ

إذا فقد الإنسان 5% من وزنه خلال فترة من 6 أشهر إلى سنة، يجب أن يستشير طبيبا، ويفحص مؤشرات نشاط الغدة الدرقية، والسكري، والاكتئاب، والكبد، وأنواع السرطان، والاضطرابات التي تؤثر على امتصاص الجسم للعناصر المغذية.

6- رؤية ومضات الضوء

يرى البعض ومضات من الضوء، أحيانا، بسبب الصداع النصفي، لكنها أيضا قد تشير إلى حدوث انفصال في الشبكية.

7- الإصابة بالحمى باستمرار

يمكن أن تشير الحمى المستمرة إلى وجود عدوى خفية، مثل عدوى الجهاز البولي أو السل او غير ذلك. وفي بعض الحالات، تسبب الحالات السرطانية، مثل سرطان الغدد الليمفاوية