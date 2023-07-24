تكليفات جديدة في وزارة التعليم.. منال اللهيبي أول مديرة للتعليم

المناطق_الرياض
أصدر وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان قرارات جديدة بتكليف عدد من المسؤولين بوزارة التعليم من بينها تكليف أول مديرة للتعليم في تاريخ الوزارة:
وجاءت التعيينات بالتفصيل كالتالي:
– تكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي (وكيلًا لوزارة التعليم للتعليم العام).
– تكليف الدكتور سعد بن عواض الحربي (وكيلًا لوزارة التعليم للبرامج التعليمية).
– تكليف المهندس إياد بن عبدالرحمن القرعاوي (مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتخصيص و الاستثمار في وزارة التعليم) بالإضافة إلى مهامه مستشاراً ومشرفاً عاماًً على مكتب معالي وزير التعليم .
– تكليف الدكتور نايف بن عابد الزارع (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الرياض).
لأول مرة مديرة للتعليم بجدة
– تكليف الأستاذة منال بنت مبارك اللهيبي (مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة).
– تكليف الأستاذ محمد بن علي القحطاني (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة الجوف).
– تكليف الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة نجران).
– تكليف الأستاذ فهد بن صالح عقالا (مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة عسير).
– تكليف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي (مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة الطائف).
– تكليف الدكتورة عهود بنت عبدالله الفارس (مستشارًا لوزير التعليم لمجلس شؤون الجامعات).
– تكليف الدكتور محمد بن سعود المقبل (مستشارًا لوزير التعليم).
– تكليف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان (مستشارًا للمشرف العام على التخصيص والاستثمار بوزارة التعليم).