تكليف 8 حكام سعوديين لإدارة مباراتين بالدوري التونسي

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أعلن اتحاد كرة القدم السعودي عن تكليف 8 حكام سعوديين لإدارة مباراتين ضمن دوري الرابطة التونسية للمحترفين اليوم.

ووفقاً للحساب الرسمي لاتحاد الكرة السعودية، تم تكليف طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباراتين، ضمن دوري الرابة التونسية للمحترفين، وتحديدًا الجولة الحادية عشرة “مرحلة التتويج”.

وسيدير لقاء النجم الساحلي والترجي التونسي طاقم تحكيمي مكون من: خالد الطريس حكم ساحة، وهشام الفرفاعي حكم مساعد، وفيصل القحطاني حكم مساعد، وعبد الصمد بكري حكماً رابعاً، وماجد الشمراني حكم فيديو، ورائد الزهراني حكم فيديو مساعداً.

بينما مباراة النادي الإفريقي في مواجهة الاتحاد المنستيري سيشغل فيها تركي الخضير موقع حكم الفيديو، وممدوح آل شهدان حكم فيديو مساعد.