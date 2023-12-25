تلسكوب يكشف «ضوئي الـ 41 عامًا» في 6 دقائق

المناطق-متابعات

التقط تلسكوب «فيرمي لأشعَّة جاما الفضائيِّ»، التَّابع لوكالة «ناسا»، مقطع فيديو بتقنية «الفاصل الزمنيِّ» للضوء غير المرئيِّ الذي يتخلَّل كوننا.

وتمكَّن التلسكوب اكتشاف عرضٍ كونيٍّ ضوئيٍّ مدته 14 عامًا في غضون ست دقائق فقط.

وباستخدام تقنية إشعاع جاما، سمح التلسكوب للعلماء بمراقبة مصادر الطَّاقة، مثل بقايا المستعرَّات الأعظميَّة، والنُّجوم النَّابضة، والمجرَّات اللَّامعة.

ويوفر التسلسل الزمنيِّ الذي تمَّ تجميعه مؤخَّرًا لبيانات فيرمي لمحةً رائعةً عن عرض الضُّوء الكونيِّ المخفيِّ عن أعيننا البشريَّة.

ووفقًا لـ(Interesting Engineering) شارك التلسكوب مقطع الفيديو لأشعَّة «جاما» بمناسبة اكتمال 14 عامًا من بدء المهمة، ويلتقط الفيديو صورًا لمجرتنا والأجرام السماوية البعيدة، ولكنه يتخلَّلها أيضًا بعض الأنشطة الناشئة من الشمس.

وتتم إدارة المهمة الآن بواسطة مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، مع استمرار مختبر SLAC في ربط البيانات من التلسكوب.