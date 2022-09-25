تلقى 4 جرعات من اللقاح.. إصابة الرئيس التنفيذي لفايزر بكورونا مجددًا

وأضاف «لم أحصل بعد على تلك الجرعة لأنني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس».