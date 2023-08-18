تلوح بالسيف وترمي بالسهم من فوق ظهر الخيل.. أول مدربة سعودية لرماية الخيالة “نورة الجبر” تروي قصتها

استعرضت كاميرا “العربية” قصة أول مدربة سعودية لرماية الخيالة “نورة الجبر”.

وقالت “نورة الجبر” إن تعلمها لركوب الخيل والفروسية هي هواية لديها منذ صغرها، لكنها لم تتعلم رمي السهام والمحاربة من على ظهر الخيل إلا قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت أنها اطلعت على المخطوطات العربية القديمة التي تهتم بركوب الخيل ومهارة استخدام السيف والسهام من على ظهر الخيل، وطبقت تعليمات العرب الأوائل.

وبينت أنها تستعد لتكون مدربة عالمية في ركوب الخيل والفروسية، لترفع راية المملكة في كافة المسابقات الدولية لركوب الخيل والفروسية.