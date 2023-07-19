تمديد تكليف 20 من قيادات التعليم بمنطقة عسير والمحافظات التابعة لها

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بناءً على موافقة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد بن خضران العُمري، عدداً من القرارات القاضية بتمديد تكليف عدد من القيادات في تعليم المنطقة ومحافظاتها.

وشملت القرارات كلاً من: مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور بن عبدالله شريم، ومدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن محمد العلكمي، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم المنطقة، عبدالله بن عزيز مصطفى، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم المنطقة، الدكتورة أمل بنت ناصر الأحمري، والمساعد للخدمات المساندة بتعليم المنطقة، تركي بن عبده آل بكري، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم محايل ، علي بن أحمد آل معنتر، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم بيشة، ناصر بن محمد الحنيفي، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم بيشة، علي بن سعيد القحطاني، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم بيشة، فاطمة بنت سعيد الشهراني، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم سراة عبيدة، تركي بن أحمد الفالح، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم سراة عبيدة، سعد بن يحيى آل عمامة، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم سراة عبيدة، رانية بنت محمد بخاري، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم النماص، الدكتور علي بن صالح العمري، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم النماص، زينب بنت علي الشهري، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم النماص، عبدالله بن سعد آل رزيق، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم رجال ألمع، علي بن محمد آل مضواح، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم رجال ألمع، عزيزة بنت حسن آل ماطر، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب، سعيد بن سعد آل عريعر، والمساعد للشؤون المدرسية بتعليم ظهران الجنوب، علي بن حسن أبو حديد، والمساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ظهران الجنوب، ثبتة بنت مانع الوادعي.