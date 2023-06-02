تمديد مهام القوة الإقليمية شرق الكونغو الديمقراطية حتى سبتمبر المقبل

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مددت القوة الإقليمية التي تشكلت للتصدي لعنف الميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مهامها حتى سبتمبر المقبل.

وأكد متحدث باسم مجموعة شرق أفريقيا (EAC) التقارير التي تفيد بتمديد تفويض القوة إلى سبتمبر خلال قمة عقدت في بوروندي.

وتشكلت القوة العسكرية الإقليمية في أبريل من العام الماضي في محاولة لإنهاء إراقة الدماء المرتبطة بعقود من التمرد شرق الكونغو.

وتبلورت مساعي مجموعة شرق أفريقيا للاضطلاع بدور سياسي وعسكري لتسوية الصراع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أبريل 2022م وذلك نتيجة لتنامي التهديدات والمخاطر الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة والمتمردة.