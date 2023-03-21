تمور الجوف تنعش الأسواق استعداداً لاستقبال شهر رمضان

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تشهد أسواق التمور بمنطقة الجوف إقبالاً من المتسوقين استعداداً لشهر رمضان, وتتميز أسواق التمور بمنطقة الجوف في المقام الأول بإنتاج المنطقة من التمور, حيث تنتج وبحسب إحصائيات المركز الوطني للنخيل والتمور ما يزن 43.203 أطنان من التمور ، يباع منه 34.045 طناً, تنتجها 984048 نخلة تحتضنها المنطقة، منها 798649 مثمرة من أشهرها حلوة الجوف والعديد من الأصناف منها الحسينية والبويضاء والفقه والكسب والخضري والصقعي والمسيحية وكسبة المدق والصور والمجدول والشيشي والسكري وغيرها الكثير.

وأبرز ما يعرض في أسواق الجوف والأكثر طلباً من المتسوقين داخل وخارج المنطقة هو حلوة الجوف ذات العلاقة العريقة بينها وبين أهالي المنطقة, حيث تعد رمزاً للضيافة وعنصراً مهماً على سفرة رمضان, وتتفاوت أسعارها حسب حجمها ولونها.

وأكد أحد الباعة أن تمر حلوة الجوف يختلف سعر الكيلو ما بين 10 ريالات إلى 25 ريالاً حسب حجم التمر و “تجريشة”, والتجريش هو تكتل الدبس على التمور بسبب برودة الأجواء مما يعطيه طعماً لذيذاً يحبه المتسوقون, وتتميز حلوة الجوف بلونها الأسود الداكن ذات حجم كبير يعد من أكبر أحجام التمور وتعد من التمور اللينة, ثم تأتي الأنواع الأخرى المكنوزة عن طريقة الحشو التي تسهم بظهور الدبس الذي يغطي التمور ومنها تمر بويضا خذماء التي تتداخل فيها الألوان الأشقر والبني وهي من التمور الأقل ليونة, حيث تخزن جافة أو توضع تحت تمر حلوة الجوف لتكتسب منه الدبس وسعرها يصل إلى 30 ريالاً للكيلو, وتمر الحسينية وهو ذو اللون “الشقر” البني وحجمها أقل من حلوة الجوف وهي من التمور اللينة المكسوة بدبسها, وتمر الخضيري وهي تمرة مقاربة جداً لتمور حلوة الجوف ولكنها أقل سواداً من حلوة الجوف تميل للون البني وذات حجم أصغر منها وسعر الكيلو منها يبدأ من 15 ريالاً وحتى 25 ريالاً, أما التمور المكنوز على طريقة التبريد فمنها تمور السكري والصقعي والمجدول والعجوة وهي ذات ألوان مختلفة ما بين الأشقر والبني والأسود وأحجام مختلفة حيث يتميز الصقعي والمجدول بطول التمرة بينما السكري والعجوة فهي من التمور دائرية الشكل ويصل سعر الكيلو بها إلى 60 ريالاً.