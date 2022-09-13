تم إطلاقها أمس.. الأمن العام يعلن خطوات الحصول على إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا

أعلن الأمن العام، عن إمكانية الحصول على إذن للتنقل بالسلاح من منطقة إلى أخرى داخل المملكة.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري والتي تتم إلكترونيا عبر منصة أبشر.

وتابع أن الخدمة تُمكّن المواطن من إصدار إذن إلكتروني لحمل السلاح لغرض التنقل من منطقة إلى منطقة.

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول على منصة أبشر.

2- اختر خدمات من تبويب خدماتي.

3- اختيار الأمن العام.

4- اختيار إدارة الأسلحة.

وأمس دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي, عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر،تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

الخدمات الجديدة:

1- الكفالة الإلكترونية للشُرط.

2- خدمة إذن التنقل بالسلاح الناري.

3- خدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص.

4- خدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد.

وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم ما يزيد على (350) خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”؛ وذلك لأكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.