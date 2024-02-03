تنافس قوي في مسابقة الخرج للصقور

المناطق_أشرف العصيمي

انطلقت صباح اليوم السبت مسابقة الخرج للصقور ، وشهد اليوم الأول تنافس قوي بين الصقارين في ستة أشواط بفئات مختلفةً.

كما شهدت المسابقة حضوراً كبيراً من المهتمين بمجال الصقور ، وإقبال كبير من الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المسابقة تشهد أشواط مختلفة لمنافسة المتسابقين وفق جدول زمني محدد وفعاليات مصاحبة متنوعة فيما خصص أكثر من 10 آلاف هدية للزوار.

وأشارت أن عدد المتسابقين المسجلين تجاوز 900 متسابق وأن المسابقة تقام كوجهة للصقور والصقّارين، للحفاظ على الموروث وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مسابقة الخرج للصقور تقام شمال الخرج على مساحة 200 ألف متر مربع وتتسع لأكثر من 1200 موقف لسيارات كما يشتمل موقع المسابقة على 6 خيام بمساحة إجمالية تبلغ 4800 و 56 ركن للخدمات البلدية والصحية والتوعوية والتجارية وتستمر حتى 7 فبراير بإشراف محافظة الخرج بالتعاون مع نادي الصقور وبتنظيم من أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج.