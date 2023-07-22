تناول الفطور قبل هذه الساعة يحميك من الإصابة بالسكري

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كشفت دراسة إسبانية حديثة، أن تناول وجبة الفطور قبل الساعة الثامنة صباحاً يقي من الإصابة بمرض السكري، بينما تناوله بعد ذلك يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 59%.

وأضافت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، أن تناول العشاء في وقت متأخر بعد الساعة 10 مساء يزيد من خطر الإصابة بالسكري، مشيرة إلى أن تناول الطعام بشكل متكرر نحو 5 مرات يومياً له علاقة بانخفاض معدل الإصابة بالمرض.

وأوضحت الباحثة في المعهد الإسباني والمؤلفة الرئيسية للدراسة، آنا بالومار كروس، أن توقيت وجبة الفطور يلعب دوراً رئيسياً في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الغلوكوز والدهون.

وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد استبيان شارك فيه 100 ألف شخص، سجلوا ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية، بالإضافة إلى توقيت تلك الوجبات، ومن ثم تم حساب متوسط السجلات الغذائية لأول عامين من المتابعة، وتقييم صحة كل شخص على مدار السنوات التالية متوسط 7 سنوات.

وتم تشخيص 963 حالة جديدة من مرض السكري من النوع الثاني خلال الدراسة، وظهر الخطر الملحوظ للإصابة بالمرض أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين كانوا يتناولون وجبة الفطور بانتظام بعد الساعة 8 صباحاً.