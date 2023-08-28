تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة “يُدمرها”

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حذّر تقرير حديث من تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة كونها قد تؤدي إلى تدمير صحة المعدة مع مرور الوقت، داعياً إلى تجنبها في هذه الأوقات.

واستند التقرير على ما توصل إليه مختص التغذية الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، بأن المكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة تمثل عاملاً خطراً على معدة فارغة.

وأكد وفقاً لموقع “m24.ru”، أن الشخص الجائع يجب عليه الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة كالمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل على معدة فارغة؛ لأنها تؤثر سلباً في الغشاء المخاطي للمعدة.

واعتبر أن هذه الأطعمة عدوانية جداً وقد تسبب في الإصابة بالتهاب بالمعدة، كما أنها قد تلحق أيضاً الضرر بكامل الجسم، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن تناول الحلويات على معدة فارغة يُضاعف من مشكلة زيادة الوزن.