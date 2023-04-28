تنبيهات جديدة من “الأرصاد”.. أمطار على عدة مناطق بينها الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بأمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة اليوم (الجمعة) على عدة مناطق بينها الرياض، إلى جانب عواصف رعدية على منطقتي القصيم وحائل.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستتأثّر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وتدن في الرؤية حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ونوّه بأن أجزاء من منطقتي القصيم وحائل ستكون على موعد مع عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح نشطة وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ولفت إلى أن عدة أنحاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والشرقية والحدود الشمالية والجوف والباحة وجازان وعسير ستتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً.