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تنبيهات من “الأرصاد” بأتربة مثارة بعدة مناطق وهطول أمطار بالرياض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس 2023 - 4:26 صباحًا

المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة على عدد من المدن خلال الساعات المقبلة.

وتوقّع المركز هطول أمطار متوسطة يومَي الخميس والجمعة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، ومحافظات المجمعة، والزلفي، وثادق، ورماح، وشقراء، والغاط، والسليّل، ووادي الدواسر.

وأضاف أن أجزاءً من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ستشهد أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في الرؤية حتى مساء اليوم (الخميس).

وأشار إلى أن سواحل المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية ستشهد ارتفاعاً في الأمواج يصل إلى أكثر من 2.5 متر، اعتباراً من فجر اليوم.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس 2023 - 4:26 صباحًا
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