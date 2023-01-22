تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار على مكة وحالة ضبابية بعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية اليوم (الأحد) على منطقة مكة المكرمة، وكذلك رياح نشطة في المدينة المنورة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان ستشهد أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً.

ولفت إلى أن عدة أنحاء في منطقة المدينة المنورة ستكون على موعد مع رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً، مبيناً أن المناطق المفتوحة والطرق السريعة بمناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بحالة ضباب حتى الساعة (10:00) صباحاً.