تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على عدة مناطق بينها الرياض

المناطق-الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة اليوم (الجمعة)، بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة حتى الساعة الـ 9 مساءً، كما تتأثر العاصمة الرياض والدرعية والدلم والمزاحمية برياح نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأضاف أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستكون على موعد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً، في حين تشهد أجزاء من منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وارتفاع للأمواج حتى الساعة الـ 6 مساءً.

ونوه إلى أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة ستشهدها أجزاء من مناطق عسير وجازان والقصيم والشرقية.