تنبيهات من “الأرصاد” باستمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الحالة المطرية اليوم (السبت) على الرياض ومكة المكرمة مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز، أن منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والخرج والدرعية والمزاحمية وحريملاء ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (01:00) ظهراً.

ولفت إلى أن أمطار متوسطة إلى غزيرة ستضرب أجزاء من منطقة مكة المكرمة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول حتى الساعة (02:00) مساءً.

ونوه إلى أن المنطقة الشرقية خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة ستشهد أمطاراً رعدية وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (10:00) صباحاً، كما ستكون منطقة عسير على موعد مع أتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية حتى الساعة (11:00) صباحاً.