تنبيهات من “الأرصاد” بهطول أمطار على عدة مناطق بينها الرياض ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (الخميس) بسحب رعدية وهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز، أن التنبيهات تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 10 صباحاً على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض.

ونوه إلى أن التنبيهات تشمل هطول أمطار رعدية على العرضيات وسحبا رعدية ممطرة على القنفذة بمكة المكرمة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وجاء في التنبيهات استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والباحة وعسير وجازان والقصيم حتى الساعة الـ 8 مساءً، وكذلك تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان حتى الساعة الواحدة ظهراً.