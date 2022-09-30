تنبيه عاجل من سفارة المملكة لدى الصين

وأشارت سفارة المملكة لدى الصين، إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى الاتصال على رقم شؤون السعوديين: (008615011007558)، أو الهاتف (00861085316529) أو عن طريق الفاكس (00861065325524)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو عن طريق الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج 920011114.

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