تنبيه عاجل من سفارة المملكة لدى واشنطن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة أتلانتا

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وجهت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية، تحذيرا للمواطنين وذلك في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات.

وأهابت السفارة بالمواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة، داعية الجميع التواصل معها على أرقام الهواتف المعتمدة لديها في حالة الطوارئ.

وكان حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب، قد أعلن حالة الطوارئ في وقت سابق، ردا على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتـل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي.