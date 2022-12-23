تنبيه لسالكي الطرق بـ”مكة”: أمطار غزيرة ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على هذه المحافظات

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً مهماً لسالكي الطرق بعدة محافظات بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، :”ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من العاصمة المقدسة ، الخرمة، تربة ، الليث بأن المنطقة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها جريان سيول و نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية”.

وتابعت :”لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة”.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

أمطار غزيرة

في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل والقصيم.