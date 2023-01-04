تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد بأمطار وسيول وبرد بعدد من المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدة مناطق، مبيناً أنها ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

وشمل التنبيه مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، فيما رفع المركز درجة الإنذار إلى تحذير في (الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن) بالمنطقة الشرقية

وأوضح المركز أن الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأضاف أن ضباباً يصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية سيغطي عدة محافظات من مناطق مكة المكرمة وجازان والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير، قد يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.