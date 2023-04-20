تنبيه مهم من “أمن الطرق” لقائدي المركبات بمنطقة الرياض

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أصدرت قوات أمن الطرق تنبيها مهما لمستخدمي الطرق في منطقة الرياض بعدد من المحافظات.

وأوضحت في تغريدة على “تويتر”، اليوم الخميس أنها تود التنويه في كلٍّ من (الأفلاج-السليل-وادى الدواسر)، بأن المنطقة قد تشهدُ أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت “أمن الطرق” إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع .

على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد الى أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.