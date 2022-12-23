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تنبيه هام من سفارة المملكة في أستراليا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 10:36 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا توقفها عن العمل لمدة 8 أيام، وذلك بمناسبة إجازة نهاية العام الميلادي.

وأوضحت السفارة -عبر حسابها بموقع تويتر- أنها تود التنويه بتوقفها عن العمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م.

وأشارت السفارة السعودية لدى أستراليا إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على رقم هاتف الطوارئ (61432257277+).

وأضافت أنه يمكن للمواطن زيارة الرابط التالي اضغط هنا المتضمن جميع التعليمات الخاصة بالمعاملات التي قد يحتاجها من السفارة، وكيفية الحصول عليها، مثل (تمديد جوازات السفر – تذاكر المرور) وغيرها من الخدمات الأخرى.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 ديسمبر 2022 - 10:36 صباحًا
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