تنبيه هام من سفارة المملكة في أستراليا

وأوضحت السفارة -عبر حسابها بموقع تويتر- أنها تود التنويه بتوقفها عن العمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م.