تنبيه هام من سفارة المملكة في أستراليا

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أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا توقفها عن العمل لمدة 8 أيام، وذلك بمناسبة إجازة نهاية العام الميلادي.
وأوضحت السفارة -عبر حسابها بموقع تويتر- أنها تود التنويه بتوقفها عن العمل خلال إجازة نهاية العام الميلادي، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2022م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م.
وأشارت السفارة السعودية لدى أستراليا إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على رقم هاتف الطوارئ (61432257277+).
وأضافت أنه يمكن للمواطن زيارة الرابط التالي اضغط هنا المتضمن جميع التعليمات الخاصة بالمعاملات التي قد يحتاجها من السفارة، وكيفية الحصول عليها، مثل (تمديد جوازات السفر – تذاكر المرور) وغيرها من الخدمات الأخرى.