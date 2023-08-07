تنحية القاضية وتغيير مكان المحاكمة أبرز مطالب ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أنه يريد تنحية القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.

وقال ترامب، عبر منصته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: «لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة هذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة».

وأضاف متحدثاً عن القاضية تانيا شوتكان: «الكل يعرف ذلك، وهي أيضاً تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة» إلى خارج واشنطن.

وستترأس القاضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه (وأكثرها خطورة)، وهي معروفة بإصدارها عقوبات شديدة على مؤيدين للرئيس السابق شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول.

وكانت القاضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني.

ورفضت، أمس، التماس الفريق تمديد الموعد النهائي، للرد على طلب للحكومة الأمريكية قد يحد مما يمكن لترامب ومحاميه نشره علنا حول قضيته.

وأراد فريق ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى الخميس، لكن القاضية قالت إن عليهم الالتزام بالموعد النهائي الحالي عند الساعة الخامسة عصر الاثنين.

وتانيا شوتكان (61 عاماً) هي واحدة من نحو عشرة قضاة في محكمة المقاطعة الفدرالية بواشنطن، وقد تم تعيينها عشوائياً للنظر في القضية.

وللقاضية سوابق مع ترامب، فقد حكمت ضده في قضية نوفمبر 2021 صرحت خلالها أن «الرؤساء ليسوا ملوكاً».

كما أصدرت أحكاماً مطوَّلة على أنصار لترامب شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير من ذلك العام.