تنطلق الأحد.. “إدارات التعليم” تُحدد مقار اختبارات الدور الثاني

وأنهت إدارة التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تحديد مواقع اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، والطلاب الذين لديهم رسوب في خمس مواد على الأكثر في فصل سابق، أو الطلاب الذين لديهم ثلاث مواد على الأكثر تَعَذّر تسجيلها أو دراستها في مستويات سابقة.