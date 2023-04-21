تنطلق من الـ 2 صباحاً.. 4 محطات لنقل المصلين لأداء صلاة العيد بالمسجد النبوي

المناطق_متابعات

حدّدت هيئة تطوير المدينة المنورة 4 محطات لنقل المصلين عبر حافلات مشروع النقل الترددي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً.

وأوضحت الهيئة أن الحافلات ستنقل المصلين من الأهالي والزائرين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة”، من محطات: الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، وحي الخالدية.

وأضافت أن المشروع يساهم، للعام الثاني على التوالي، في توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام في المدينة المنورة، وتعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسية، وخفض مستوى التلوث البيئي.