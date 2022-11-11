تنظيف سطح الكعبة المشرفة بتقنيات حديثة في 20 دقيقة (فيديو)

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تستخدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، تقنيات حديثة، لتنظيف وغسيل سطح الكعبة المشرفة، بشكل دوري.

استخدام الذكاء الاصطناعي

ووضع لهذه المهمة جدول زمني محدد، وتتم عملية التنظيف في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، وتغطى مساحة قدرها 180 م2، باستخدام أحدث الوسائل التقنية.

وقال ماجد العمودي، رئيس قسم الخدمات المساندة، إن المعدات المستخدمة تعمل بتقنيات متطورة، فيما أسهم الجانب التقني في اختصار الوقت، من خلال استخدام معدات تشبه الروبوتات الدائرية.

وأوضح العمودي أن المعدات تسير وفق خريطة الذكاء الاصطناعي، بمعايير تحافظ على سلامة الرخام الموجود بالكعبة المشرفة.

غسيل الكعبة سنة نبوية

وتغسل الكعبة، سنويا، إحياء لسنة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين من بعده، كما يتم تطييب الكعبة بدهن العود والورد الطائفي والعنبر، كما تستخدم مكانس الفضة لكنس الشوائب والمناطق البعيدة عن اليد.

ويستخدم لغسل الكعبة، نحو 45 لترا من ماء زمزم المبارك، و50 تولة من الورد والعود الكمبودى، باستخدام قماش مبلل بماء زمزم ودهن الورد.

يشارك في عملية الغسيل عدد من الضيوف الذين يشاركون كأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي، والمواطنين في بيت الله.