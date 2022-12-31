“تنظيم المياه والكهرباء” تصدر قواعد وضوابط وإجراءات تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

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وافق مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء على القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وأوضحت الهيئة أن التعريفة هي المقابل المالي المعد للاستهلاك الكثيف للكهرباء، بينما المستهلك المؤهل هو كل شخص يتم تزويده بالخدمة الكهربائية لأغراض تغذية استهلاك منشآته، وتنطبق عليه اشتراطات تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

انتهاء أو إلغاء الترخيص

ووفق الضوابط فإنه في حال انتهاء أو إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط لأي سبب يلتزم المستهلك بإشعار مقدم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، بينما على مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك من تاريخ انتهاء الترخيص بحسب ما يتوافق مع النشاط الجديد.

عدادات قياس مخصصة

وبحسب الضوابط فإنه يكون لدى المستهلك عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة، ومستقلة للنشاط المؤهل؛ وذلك لغرض قياس الاستهلاك، ومعامل الحمل الكهربائي بالتنسيق مع مقدم الخدمة.

وحددت الضوابط أن المستهلك المؤهل يستحق الحصول على التعريفة لمنشآته خلال المدة بين تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة ونهايتها، وتعرف بأنها مدة الاستحقاق.

التطبيق 1 يناير

كما حددت بدء استحقاق تطبيق التعريفة للمنشآت القائمة يوم 1 يناير 2023، والجديدة يكون من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي، بينما تاريخ نهاية الاستحقاق للتي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023 بعد 7 أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق.

المنشآت الجديدة

أما المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية 2023 يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق لها نهاية 2030 م.

وللاطلاع على كل ما يتعلق بتطبيق القواعد والضوابط والإجراءات عبر الرابط.