تنظيم “داعش” يتبنّى الاعتداء الإرهـابي بمدينة الإسماعيلية في مصر

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أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي”، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حاجزاً للشرطة المصرية قرب قناة السويس، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد وإصابة 12 آخرين بينهم ضابط.

وكشف التنظيم أن عناصره هاجمت أفراد الأمن في حي السلام بمدينة الإسماعيلية بالمدافع الرشاشة، وذلك في أول هجوم لداعش خارج سيناء منذ قرابة 3 سنوات.

وأفادت مصادر أمنيّة مصرية، بأنّ سيّارتَين اقتربتا من حاجز أمني في حيّ السلام السكني، ونزل منهما شخصان يحمل كلّ منهما سلاحاً آلياً وأطلقا النار باتّجاه عناصر الأمن، إلا أن الشرطة تمكنت من تصفية أحدهما وإصابة الآخر.