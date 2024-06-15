تنفيذ أكثر من 350 جولة للتأكد من جاهزية مساجد ينبع لاستقبال المصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك

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نفذت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع أكثر 350 جولة رقابية على المساجد والجوامع، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين غداً، خلال صلاة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ أسامه بن زيد مدخلي، أن هذه الجولات تأتي لضمان جاهزية الجوامع والمصليات بمحافظة ينبع لاستقبال المصلين والمصليات في صلاة عيد الاضحى المبارك لهذا العام، إضافة إلى التحقق من تنفيذ أعمال الصيانة، وتفقد سلامة المرافق، وأجهزة التبريد والتكييف، وجميع الخدمات، بما يكفل راحة المصلين ليؤدوا الصلوات بطمأنينة وأمان.