تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / محمد بن يحيى بن أحمد عواجي – سعودي الجنسية – على قتل / علي بن عبده خلوفة محزري – سعودي الجنسية -، وذلك بدعسه عمداً بالسيارة مما أدي إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا وتأجيل استيفائه إلى حين تكليف القصر من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذه ، وأيد الحكم من مرجعه ، ثم صدر صك يتضمن الحكم بثبوت بلوغ ورشد القُصّر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني المذكور، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ، ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه ، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد بن يحيى بن أحمد عواجي – سعودي الجنسية – يوم الأحد 17 / 12 / 1445هـ الموافق 23 / 6 / 2024م بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.