تنفيذ حملة برنامج “طبيب لكل أسرة “في المراكز الصحيّة بالرس

المناطق_القصيم

نفّذ مستشفى الرس حملة للتعريف ببرنامج ” طبيب لكل أسرة” في أروقة مختلف المراكز الصحيّة بالمحافظة من خلال شاشات العرض المرئية، بالإضافة إلى تخصيص أركان توعوية وتنظيم حملات تعريفية عن البرنامج في المراكز والتجمعات التجارية بالمحافظة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن البرنامج يأتي ضمن منظومة طب الأسرة والمجتمع بحيث يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف مدن ومحافظات وهجر المنطقة، مشيراً إلى أن عيادة برنامج طب الأسرة تتميز بتقديم الخدمات الشاملة بشكل مستمر مع طبيب الأسرة وبناء خطة رعاية طويلة الأمد للمحافظة على صحتهم.

وأفاد التجمع أن طبيب الأسرة مكلّف بتقديم الرعاية الصحيّة الأوليّة والشاملة لكافة أفراد الأسرة؛ بهدف تعزيز صحة العائلة في الوقاية من إصابتهم بالعديد من الأمراض، والتعرف على التاريخ الطبي للمستفيد وأسرته ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار وهو أول من يكشف على المستفيد وأسرته، منوّهاً بأن البرنامج يتضمن التخطيط الصحي لسبل الوقاية ويعالج الشكاوى والأمراض المزمنة، كما يتم من خلاله تحويل بعض الحالات للأطباء المختصين والمتابعة المستمرة والتواصل مع الأفراد وأسرهم مع المحافظة على خصوصيات المستفيدين.

وأشار التجمع أن البرنامج يهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات الصحيّة الأساسية بقدر عالٍ من الجودة للمواطنين والمقيمين، والتركيز بصورة أساسية على المجموعات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، كما يشمل البرنامج دمج الأعمال الوقائية مع الخطط العلاجية وتوعية وتدريب العاملين بصورة مستمرة في مجال الرعاية الصحية الأساسية لكي تتحقق الأهداف المنشودة بأعلى درجات الجودة ومستويات النجاح المطلوبة.