تنفيذ 4660 جولة على جوامع ومساجد الجوف

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نفذ مراقبو ومراقبات فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، خلال شهر شوال 4660 جولة على جوامع ومساجد المنطقة.

وشملت الجولة متابعة أعمال الصيانة التي تشمل جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية ووحدات التكييف، وتفقد المرافق من دورات المياه، وبرادات المياه وغيرها، تسهيلاً على ضيوف بيوت الله من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.

ويأتي تنفيذ هذه الجولات في إطار الأعمال التي تنفذها الوزارة للوقوف على جميع الجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها.