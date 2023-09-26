تنقسم الزراعة لثلاثة أقسام.. ما هي؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أوضح “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية مواعيد الزراعة الشتوية والصيفية.

وقال الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”: أقسام الزراعة تشمل: زراعة شتوية بموسم الخريف، وزراعة صيفية تكون في موسم الربيع.

وبين أن النوع الثالث يشمل الزارعة المختلطة وهي الزراعة التي تتضمن زراعة جميع المحاصيل وتشمل: 3 أيام من آخر الشبط و3 أيام من أول موسم العقارب (الثلث الأول من فبراير).

وأكد أن أفضل مواسم الزراعة آخر أيام موسم سهيل، وأول أيام موسم الوسم مثل الأيام الحالية، مشيرًا إلى أن المزارعين يجهزون الأرض حاليًّا استعدادًا لموسم الزراعة الشتوية القادمة.