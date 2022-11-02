تنمية الأفلاج تعرف المجتمع بآثار وسائل التواصل الاجتماعي على الأبناء

المناطق_الرياض

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع برنامجين توعويين الأكثر من 100 مستفيدة من طالبات جامعة الأمير سطام وكلية التقنية للبنات والمجتمع .

ناقش البرنامج الأول “أبناؤنا ووسائل التوصل الإجتماعي” تربية الأبناء في ظل التطور الإجتماعي وثورة التكنولوجيا الحديثة واهم المشاكل الناتجة عن سوء استخدامها وكيفية القضاء على هذه التحديات فيما جاء البرنامج الثاني تحت شعار “رايتك ورديه” للتعريف سرطان الثدي وأسبابه وتشخيصه وعوامل الخطوره واهمية الكشف الذاتي واهميته .

يشار الى ان مراكز التنمية الاجتماعية تعمل على أساس تنفيذ مختلف البرامج التنموية الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية التي تساهم في سد احتياجات المجتمع المحلي .