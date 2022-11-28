تهديد خطير لـ “ميسي” يمنح الأخضر دفعة معنوية قوية قبل لقاء المكسيك

حقق المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم فوزًا هامًا على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد، حيث دخل لاعبي التانجو في فرحة جنونية خاصة بعد هزيمتهم في الجولة الأولى من دور المجموعات ضد المنتخب السعودي.

تصرف غير حضاري

وشوهد إلقاء قميص المكسيك على الأرض تحت أرجل ليونيل ميسي في غرفة تبديل الملابس، وهو يحتفل بالفوز بالجولة الثانية من دور المجموعات، مما أثار عاصفة غضب كـــــبيرة لدى مواطني المكسيك.

تهديد خطير لـ “ميسي”

وتوعد ملاكم مكسيكي نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي قائلًا: “نحن نحترم الأرجنتين، وعليه أن يحترم علم بلادنا كما نفعل معهم، لا أن يمسح به الأرض ويلقيه تحت قدميه بهذا الشكل المقزز، متوعدًا: “عليه أن يدعو الله ألا أقابله يوماً ما”.

وفي المقابل، سيدخل الأرجنتيني مواجهة بولندا وهو يشعر بالخوف من هذه التحذيرات القوية، وربما ستؤثر عليه، وكونه القائد الأساسي ومفتاح الفوز ضد النسور البيضاء، سيكون الأمر صبعًا ويعطي أفضلية لـ “ليفاندوفسكي ورفاقه”.

دفعة معنوية قوية لـ “الأخضر”

ومن ناحية أخرى، سيعطي المنتخب السعودي دفعة معنوية قوية، في حال خسارة الأرجنتين سيكون محتاجًا لـ التعادل فقط ضد المكسيك من أجل التأهل إلى دور الـ 16، وتحقيق مجدًا جديدًا بمونديال العالم، في حين أن لاعبي المكسيك سيكونون مشغولين بالثأر من الأرجنتيني.