تواجد لافت لمنتجي الصقور المحليين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

المناطق_ماهر عبدالوهاب

يقدم نادي الصقور السعودي دعماً كبيراً لمنتجي الصقور المحليين، من خلال زيادة أعداد مزارع الصقور السعودية المشاركة في النسخة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، المقامة حالياً بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة أفضل المزارع العالمية والمحلية.

وأرجع فهد مرضي الشمري صاحب مزرعة (فالكن حائل) زيادة نسبة مشاركة مزارع الإنتاج المحلية في المزاد هذا العام، إلى الدعم الكبير والتسهيلات التي وفرها نادي الصقور السعودي للصقارين السعوديين، وتشجيعهم للاتجاه إلى مجال الإنتاج من خلال محفزات وتسهيلات كبيرة مقدمة للمنتجين الوطنيين، مفيدًا أنه في ظل التسهيلات، قرر دخول مجال الإنتاج، وبالفعل أنتجت مزرعتي ثلاثة صقور، وأشارك في النسخة الحالية للمزاد بصقرين، آملاً أن تكون المشاركات المقبلة أكبر وأفضل.

ووصف المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالفرصة الذهبية للمنتجين السعوديين لاكتساب خبرات المزارع العالمية التي سبقتهم في هذا المجال، كما أنه يخدم الصقارين من خلال توفير أفضل أنواع وسلالات الصقور، إلى جانب أن إبرام صفقات البيع والشراء يتم وفق خطوات آمنة تضمن حقوق الطرفين، حيث يعلن عن تفاصيل البيع عبر منصة النادي الإلكترونية، مع عدم السماح بتسليم المبالغ المالية نقداً، وإنما عبر الحوالات البنكية والإيداع المباشر.

يذكر أن مزارع إنتاج الصقور السعودية لفتت الأنظار عبر توسع مشاركتها في النسخة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، التي توفر للصقارين والمهتمين، مئات الصقور من نخبة السلالات، في حدث هو الأضخم من نوعه في المنطقة، ويوفر سوقًا موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، ويحافظ على تراث وتقاليد الصقارة وتعزيزها على مستوى المملكة، كما يدعم مزارع الإنتاج، سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.