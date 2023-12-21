تواصل أعمال “منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي” بالمدينة المنورة

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تتواصل بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، فعاليات وأعمال “منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي” بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من أصحاب الخبرات وذوي الاختصاص في قطاعات عدة.

وانطلقت أمس أولى الجلسات الحوارية بالمنتدى، بعنوان “مبادرات تعزيز المحتوى المحلي وفرص استفادة القطاع الخاص” شارك فيها نائب الرئيس للمشتريات والعقود في شركة أرامكو خالد الهاجري، والرئيس التنفيذي بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبدالرزاق العوجان، والرئيس التنفيذي بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، وتضمنت محاور الورشة مبادرة هذه الجهات في تعزيز المحتوى المحلي.

كما عُقدت الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان “واقع ومستقبل المشاريع التنموية ومتطلباتها”بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع عبدالهادي الجهني، والرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة أحمد الجهني، والرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الإقتصادية محمد آل شيخ مبارك، والمدير التنفيذي لمشتريات المشاريع بشركة نيوم عبدالله المسعود، والمدير العام للقطاع العقاري والبناء والتشييد بوزارة الإستثمار فهد الهاشم.

وتضمنت محاور الجلسة: مشاريع البنية التحتيه والمشاريع الإنشائية، والمشاريع التطويرية والمشاريع المتميزة، والفرص الاستثمارية في المشاريع.

ويناقش المنتدى من خلال جلساته الحوارية على مدار ثلاثة أيام التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالمدينة المنورة، وسبل تطبيق مفاهيم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الوطنية، مستهدفاً تعزيز تنافسية السلع والمنتجات، وتفعيل فرص الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يتضمن المنتدى عدداً من ورش العمل التي يقدمها 25 خبيراً ومختصاً تدور في فلك دعم المحتوى، وفرص الشراكات المحتملة، ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، وتفضيل المحتوى المحلي في الأعمال والمشتريات، وغيرها من العناوين التي يقدمها ذو الاختصاص.