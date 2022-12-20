توافد المعتمرين ينعش الأسواق والفنادق بالعاصمة المقدسة

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تشهد فنادق العاصمة المقدسة حركة دؤوبة في المنطقة المركزية والأحياء الأخرى تزامنا مع ازدياد أعداد المعتمرين والتي كان لها دوراً كبيرا في إنعاش قطاع الفنادق والشقق الفندقية المفروشة في مكة بعد كثافة المعتمرين خلال هذه الفترة لتصل لأكثر من 200 فندق وشقق فندقية مع حركة الإقبال على المطاعم ووسائل النقل والأسواق والمراكز التجارية.

وشهدت أسواق العاصمة المقدسة حركة اقتصادية نشطة مع ازدياد معتمري المسجد الحرام ، و جاءت الملابس الجاهزة كأكثر البضائع طلباً بين المتسوقين والهدايا وماء زمزم حيث يحرص عدد من المعتمرين على شراء الملابس الجاهزة و الزّي العربي الذي يشمل الملابس التراثية مثل الثوب والغترة والعقال الذهبي المقصّب وملابس الأطفال، إضافة إلى المستلزمات النسائية المختلفة كالحناء وكحل الإثمد والذهب الفضة.