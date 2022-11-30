توافد كبير للجمهور السعودي عبر منفذ سلوى لتشجيع المنتخب

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توافد جمهور المنتخب السعودي على منفذ سلوى الحدودي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بأعداد كبيرة؛ لحضور المباراة الثالثة للصقور الخضر أمام نظيره المنتخب المكسيكي في مونديال كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام عند الساعة العاشرة مساءً، وسط حزمة تعليمات وإجراءات متبعة للدخول إلى دولة قطر، مروراً بمنفذ أبو سمرة.

وشهدت ساحات المواقف والحافلات المخصصة حركة مستمرة لنقل المشجعين القادمين براً؛ الذين توشحوا باللون الأخضر ورددوا الأهازيج الوطنية، مؤكدين على أهمية هذه المباراة وقوتها؛ مما يؤهلهم لدور 16.