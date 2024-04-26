توجهم رئيس الاتحاد السعودي للهجن.. سيطرة قطرية على كؤوس “العلا” باليوم الثالث

المناطق ـ العلا

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم الجمعة، ملاك الهجن المتوجين بالمراكز الأولى في منافسات فئتي الـ “جذاع” والـ “ثنايا” ضمن فعاليات النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن.

وذهبت القاب الأشواط الأربعة، أولاً للمطية “عاليه” لهجن الشحانية من قطر في الشوط الأول (جذاع بكار) بتوقيت بلغ 9:37.768 دقيقة، المطية “أشعب” لهجن الشحانية من قطر في الشوط الثاني (جذاع قعدان) بتوقيت بلغ 9:44.772 دقيقة، المطية “الشهانية” لهجن العاصفة من الإمارات في الشوط الثالث (ثنايا بكار) بتوقيت بلغ 13:08.076 دقيقة، وأخيراً المطية “مشكور” لهجن الشحانية من قطر في الشوط الرابع (ثنايا قعدان) بتوقيت بلغ 13:10.479 دقيقة.

وبلغ مجموع جوائز اليوم الثاني في الأشواط الأربعة لفئتي الـ “جذاع” والـ “ثنايا” والذي بلغت مسافة شوط الفئة الأولى (6 كيلو متر) مسافة شوط الفئة الثانية (8 كيلو متر)، مبلغ 25.6 مليون ريال بواقع 12.8 مليون لك فئة، نصيب أصحاب المركز الأول فيها 3.5 مليون، الثاني مليون، والثالث 500 ألف ريال.