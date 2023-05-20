“توجيه أولياء الأمور”.. جناح جاذب لاهتمام الأسر في معرض برنامج “آمن”

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لقي جناح “توجيه أولياء الأمور” اليوم، اهتماماً واسعاً لدى الأسر الزائرة لمعرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني، أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة (سابك).

ويُقدّم الجناح عددا ً من النصائح التي يوصي بها برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني، للتصدي من المخاطر السيبرانية المحتملة -لا قدّر الله-، حيث تُعد تطبيقات الرقابة الأبوية خياراً جيد للسماح للوالدين أو الأوصياء بمراقبة نشاط أطفالهم عبر الأنترنت والإشراف عليهم ومراقبتهم حين استعمالهم الأنترنت .

وحول ذلك أوضح فريق برنامج آمن لأولياء الأمور كيفية الاستفادة من خصائص الرقابة الأبوية المتاحة على أشهر الأجهزة الذكية، التي تساعدهم على الحد من المخاطر السيبرانية تجاه أبنائهم، وجعل تجربتهم أثناء تصفح الإنترنت أكثر أماناً، وقد قام فريق البرنامج بشرح الخطوات بطريقة سهلة وميسرة من خلال الاستعراض المباشر لكيفية تفعيل خصائص الرقابة الأبوية، التي اشتملت على عدد من المحاور منها ضبط الحدود الزمنية لاستخدام الجهاز، بالإضافة إلى تصفية المحتوى غير الملائم، والحد من إمكانية تحميل التطبيقات أو زيارة المواقع الإلكترونية غير المناسبة.

وقدّم المعرض عبر منشوراته للزوار عدد من العوامل التي يجب اتباعها عند اختيار تطبيق الرقابة الأبوية وهي: الخصوصية والأمان، والمرونة، إضافة إلى سهولة الاستعمال.

يذكر أن برنامج “آمن” هو الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفيه التي تضُم كافة الفئات العمرية في المجتمع، وبما يحتويه من مسارات متنوعة تُغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الإستراتيجية للمستفيدين.