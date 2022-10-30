عبدالله المطلق: يوجه نصائح للتصدي لظاهرة غلاء المهور ومسؤولية الأهل تجاه تلك المشكلة

قال الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، إن غلاء المهور يعد فلسفة قديمة مأخوذة من نصائح إبليس، موضحًا أن هناك بعض السيدات يحرضن الزوجة على زوجها ومطالبته بشراء كل شيء الأمر الذي يسبب على عاتقه ما لم يستطيع تحمله.

الحد من ظاهرة غلاء المهور

وأضاف الشيخ عبدالله المطلق خلال لقائه برنامج فتاوي المذاع على قناة السعودية، أن أولياء الأمور لهم دور كبير في التصدس لظاهرة غلاء المهور، وبعضهم يحبون “الفخفة” ودائمًا ما يسمعون كلام الآخرين ويكلفون العريس بشراء كل شيء للعروسة، موضحًا أن الوضع الآن أصبح مثل القطيع الكل يبحث عن تكلفة العريس فوق طاقته.

زيادة الأعباء على الزواج

وتابع: يجب أن يخفف الأهل من قبل الزوجة على أعباء الزوج، وعدم المغالاة في المهر، موضحًا أنه كلما تم تخفيف أسعار المهور كلما كانت زواج الفتيات اسرع من قبل دون وجود إشكلية في ذلك.

وأوضح الشيخ عبدالله المطلق، أن التصوير سواء لحفل الزفاف أو الخطوبة في الأماكن الفاخرة ونشر الصور يكون بمجرد التصوير فقط وأغلبية الصور تكون عبارة عن “تباهي” من العروسين.