توحيد المبادئ القضائية.. اعتماد آلية عمل المكتب الفني من المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

وتهدف اللجنة إلى العمل على توحيد المبادئ القضائية التي تصدر تجاه التشريعات الخليجية للوصول لتطبيقات متماثلة، فضلاً عن التنسيق بين دول مجلس التعاون لنشر وتبادل الموضوعات والمبادئ القضائية والقانونية، المستقرة منها والمستجدة والمتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز، ونشر البحوث والدراسات القضائية المتعلقة بقوانينها للاستفادة منها.