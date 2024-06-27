توزيع 15.617 نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر منفذ الحديثة

المناطق_الجوف

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الجوف، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم وترجمة معاني آياته من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ الحديثة.. حيث تم توزيع (15.617) نسخة.

من جانبهم؛ أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى ــ عز وجل ــ أن يبارك في جهودها ويحفظ قيادتها وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان.

وتأتي هذه الهدية في إطار جهود المملكة المتواصلة لنشر القرآن الكريم، وتعزيز قيم الإسلام السمحة، من خلال توفير نسخ المصحف الشريف مجانًا للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.