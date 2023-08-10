توسُّع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم

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توسَّعت دائرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم اليوم؛ مما أدى إلى انقطاع خدمات عامة بينها المياه والكهرباء.

واشتدت وتيرة الاشتبكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في أحياء جنوبي الخرطوم، وسط انقطاع في خدمات المياه والكهرباء و(الإنترنت).

وذكر الجيش السوداني -في بيان مقتضب- أن قوات العمل الخاصة بسلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم) تقوم بعمليات تمشيط واسعه لمنطقة جبرة والعشرة.

كما تشهد مدينتا أم درمان غربي العاصمة الخرطوم وبحري (شمالي) اشتباكات، مع تحليق مكثف للطيران الحربي في بحري.