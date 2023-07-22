توصيات لمواجهة الطقس الحار.. أنسب وقت في اليوم لشرب الماء

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تزيد الاستفسارات مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عن الوقت المناسب لشرب الماء؛ لضمان استفادة الجسم به بشكل أكبر.

ونصح مختصون بضرورة بدء اليوم بشرب كمية كافية من الماء؛ لأن الكلى والكبد يقومان بعمل رائع طوال الليل لإزالة السموم من كل ما دخل الجسم طوال اليوم، كما أنها تجدد دورة الجسم بعد فترات النوم التي يقضيها الأشخاص يومياً.

ونوه المختصون وفقاً لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إلى أن عدم حصول الجسم على الماء بالقدر الكافي يمثل مشكلة؛ لأنه لا يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه، مقترحين بأن يستهلك الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً نحو 3.7 لتر من الماء يومياً، وأما النساء في نفس الفئة العمرية فيجب أن يحصلن على 2.7 لتر يومياً.

وحذروا من شرب القهوة في الصباح قبل الماء، مشيرين إلى أن تناول كوب من القهوة قبل شرب الماء في الصباح يؤدي إلى مزيد من الجفاف، خاصة أن القهوة مدرة للبول وتسبب الجفاف بدرجة خفيفة.

واعتبروا أن شرب الماء أول شيء في الصباح يُعد وسيلة موثوقة لزيادة مستويات الطاقة وتحسين الهضم وتسهيل تحقيق أهداف تناول المياه اليومية، مع المساعدة على تبطين المفاصل لتجنب الألم وحماية النخاع الشوكي.

كما نصحوا بشكل عام بشرب كوب واحد من الماء عند الاستيقاظ وكوب مع كل من الوجبات الغذائية الرئيسية الثلاث، وكذلك كوب قبل التمرين وبعده وكوب في كل مرة يذهب فيها الشخص إلى الحمام لتجديد قوته.