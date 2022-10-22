توصيات من الصحة لـ نظام غذائي مفيد

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قدم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم، نصائح هامة لاتباع نظام غذائي صحي وآمن.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إنه لاتباع نظام غذائي صحي يجب الحد من: الدهون المشبعة، والسكريات المضافة، والصوديوم.

نظام غذائي مفيد

ونصح بتناول أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية من السكريات المضافة، وكذلك أقل من 10 % من السعرات الحرارية يوميًّا من الدهون المشبعة، وكذلك أقل من 2300 ملجم يومياً من الصوديوم.

ولفت إلى توصيات وزارة الصحة لاتباع نظام غذائي صحي، وتشمل:

​تناول الخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة، وكمية محدودة من اللحوم الحمراء؛ حيث يجب الحصول على خمس حصص على الأقل من الفواكه، والخضراوات يوميًّا.

ولتحقيق ذلك يمكن اتباع التالي:

جعل الفواكه، والخضراوات المتنوعة جزءًا من كل وجبة.

جعل الخضراوات، والفواكه وجبات خفيفة بين الوجبات.

وضع الفواكه على الحبوب.

استبدل بنصف الحبوب المتناولة على الأقل حبوبًا كاملة، مثل: خبز القمح الكامل.

لتقليل من الدهون غير صحية، وتناول الدهون الصحية أكثر، ولتحقيق ذلك يجب اتباع ما يلي:

اختيار الدجاج، والسمك، والفاصوليا، بدلًا من اللحوم الحمراء.

الطبخ بالزيوت التي تحتوي على دهون غير مشبعة، أحادية، ومتعددة، مثل: الذرة، وزيت الزيتون، وزيت الفول السوداني.

اختيار أنواع السمن التي لا تحتوي على زيوت مهدرجه جزئيًّا.

تناول كميات أقل من المخبوزات المصنعة التي تحتوي على دهون مهدرجة جزئيًّا، مثل: أنواع كثيرة من البسكويت، والكعك.

نظام غذائي مفيد

الحد من تناول الوجبات السريعة، وتناول الطعام الصحي بالمنزل، مثل: الدجاج المشوي، أو السلطات.

في حالة اختيار الأطعمة الجاهزة، أو المصنعة، يفضل اختيار تلك التي لا تحتوي على الدهون غير المشبعة.

تجنب المشروبات، والعصائر المحلاة، والسكرية، والاستبدال بها عصائر طازجة، أو غير محلاة، والماء.